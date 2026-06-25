Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный аэропорт Венесуэлы закрыли после мощнейшего землетрясения

В Венесуэле временно прекращена работа международного аэропорта Майкетии, который считается главной воздушной гаванью страны. О закрытии объекта сообщила уполномоченный президента республики Делси Родригес.

Источник: Life.ru

Аэропорт Майкетии во время землетрясения. Видео © Х / PheonixLeoRise83.

По её словам, причиной стали серьёзные повреждения инфраструктуры аэропорта из-за мощных землетрясений. В связи с этим воздушная гавань не может продолжать работу в штатном режиме.

Мощные подземные толчки потрясли штат Яракуй 25 июня в 01:04 по московскому времени. Сейсмологи зафиксировали две серии колебаний магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились всего в 10 км друг от друга. Число погибших при землетрясении с вероятностью 44% составит от 10 до 100 тысяч человек. В стране введён режим ЧС.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше