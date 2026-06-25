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На нефтебазе в Краснодарском крае начался пожар из-за падения обломков БПЛА

Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае, сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов.

Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае, сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов.

Как уточнил господин Харитонов, движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому перекрыто. На месте возгорания работают экстренные службы, добавил он.

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