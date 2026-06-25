Новосибирца осудили за незаконную охоту на барсука и косулю

На суде подсудимый признал вину и частично возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил иск Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области и взыскал с осужденного 232 тысячи рублей. Охотничье ружье и автомобиль, которые использовались при совершении преступления, конфисковали в доход государства.