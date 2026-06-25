В Самарской области ввели план «Ковер»

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Режим «Ковер» объявлен на территории Самарской области. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Вячеслав Федорищев.
«В Самарской области действует режим “Ковер”. Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах», — написал он.
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