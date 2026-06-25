Пенсионерка из Хабаровска получит 150 тыс рублей за травму на вокзале

В прошлом августе горожанка вернулась с дачи на электричке и на станции Хабаровск-1 на эскалаторе ехала с пассажирской платформы в подземный переход. Во время поездки пассажиры впереди нее упали, началась давка, но подъемник продолжил движение. В результате пенсионерка получила ушиб головы и ссадины. Она обратилась за компенсацией морального вреда, однако ей отказали. Тогда горожанка обратилась в Хабаровскую транспортную прокуратуру.