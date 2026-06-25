Пенсионерка из Хабаровска получит 150 тыс рублей за травму на вокзале

В Хабаровске после вмешательства транспортной прокуратуры ОАО «РЖД» выплатит 150 тысяч рублей пенсионерке, получившей травму из-за давки на эскалаторе на вокзале, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В прошлом августе горожанка вернулась с дачи на электричке и на станции Хабаровск-1 на эскалаторе ехала с пассажирской платформы в подземный переход. Во время поездки пассажиры впереди нее упали, началась давка, но подъемник продолжил движение. В результате пенсионерка получила ушиб головы и ссадины. Она обратилась за компенсацией морального вреда, однако ей отказали. Тогда горожанка обратилась в Хабаровскую транспортную прокуратуру.
— После проведения проверки Хабаровский транспортный прокурор обратился в суд с иском к ОАО «РЖД» о компенсации морального вреда. В ходе рассмотрения дела в суде пенсионерка и ОАО «РЖД» достигли мирового соглашения, организация обязалась выплатить ей 150 тысяч рублей, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Напомним, вахтовик из Хабаровска получит 700 тысяч рублей за падение с экскаватора.