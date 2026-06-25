USGS: число жертв землетрясения в Венесуэле может достичь 100 тысяч

Согласно информации службы, существует 30% вероятности того, что количество жертв превысит 100 тысяч.
В среду на севере побережья Венесуэлы произошло сильное землетрясение, в результате которого в столице страны Каракасе были повреждены здания и международный аэропорт имени Симона Боливара. Его магнитуда составила 7,5 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился примерно в 30 километрах к северо-западу от населенного пункта Монтальбан.
Ранее также сообщалось, что загадочную зону сейсмической активности обнаружили в Антарктиде.
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