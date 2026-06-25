В Красноярском крае продолжают искать тело утонувшего 1 мая в реке Кан мальчика

В Красноярском крае продолжаются поиски тела ребенка, утонувшего 1 мая в реке Кан. Об этом 25 июня рассказали в краевом учреждении «Спасатель».
Напомним, двое мальчишек без присмотра взрослых пришли на реку и затеяли опасную игру: они прыгали по бревнам, плавающим в воде. В какой-то момент один из них поскользнулся и мгновенно ушел под воду. Его товарищ рассказал о случившемся взрослым, но было уже поздно. Пропавшего ребенка сразу найти не удалось.
Спустя почти два месяца, 24 июня, спасатели Канского поисково-отряда вновь вышли на поиски. За день они обследовали 88 километров береговой линии, проверили четыре острова общей площадью четыре тысячи квадратных метров, а также с помощью эхолота просканировали 30 тысяч квадратных метров водной поверхности. Работы велись тщательно, но, к сожалению, пока безрезультатно. Спасатели продолжают работу.
Они обращаются ко всем родителям с настоятельной просьбой: ни в коем случае не отпускайте ребят к рекам и озерам одних, не разрешайте им одним играть на берегу и купаться. Большая часть трагедий на воде с детьми происходит по недосмотру взрослых.