В Красноярском крае продолжают искать тело утонувшего 1 мая в реке Кан мальчика

Напомним, двое мальчишек без присмотра взрослых пришли на реку и затеяли опасную игру: они прыгали по бревнам, плавающим в воде. В какой-то момент один из них поскользнулся и мгновенно ушел под воду. Его товарищ рассказал о случившемся взрослым, но было уже поздно. Пропавшего ребенка сразу найти не удалось.