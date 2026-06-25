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Нацистский преступник Оберландер предстанет перед судом посмертно

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против нацистского преступника Гельмута Оберландера. Его обвиняют в геноциде советских граждан во время Великой Отечественной войны. Ведомство сообщило об участии нациста в массовых казнях мирного населения и военнопленных на оккупированных территориях СССР.

Источник: Life.ru

«Смерть обвиняемого в 2021 году в Канаде не препятствует уголовно-правовой оценке его злодеяний в связи с неприменимостью к ним сроков давности в соответствии с Конвенцией ООН от 26.11.1968», — уточнили в прокуратуре.

Следствие установило причастность уроженца Украинской ССР к убийству более 3,2 тысячи человек. Оберландер входил в состав зондеркоманды и лично участвовал в расправах с августа по ноябрь 1942 года. Массовые репрессии проходили на территории Краснодарского края и Ростовской области.

Life.ru ранее сообщал, что нацист лично проводил четыре карательные операции против мирных жителей и пленных. После победы СССР он бежал из страны. Оберландер сумел получить канадский паспорт и прожил до глубокой старости. Он умер осенью 2021 года в возрасте 97 лет.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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