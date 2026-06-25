Нацистский преступник Оберландер предстанет перед судом посмертно

Следствие установило причастность уроженца Украинской ССР к убийству более 3,2 тысячи человек. Оберландер входил в состав зондеркоманды и лично участвовал в расправах с августа по ноябрь 1942 года. Массовые репрессии проходили на территории Краснодарского края и Ростовской области.
Life.ru ранее сообщал, что нацист лично проводил четыре карательные операции против мирных жителей и пленных. После победы СССР он бежал из страны. Оберландер сумел получить канадский паспорт и прожил до глубокой старости. Он умер осенью 2021 года в возрасте 97 лет.
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