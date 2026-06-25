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Пожар произошел на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения БПЛА ВСУ

На Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края произошел пожар — причиной стало падение дрона ВСУ. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил глава района Александр Харитонов.

На Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края произошел пожар — причиной стало падение дрона ВСУ. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил глава района Александр Харитонов.

— В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы, — уточнил он в своем канале в мессенджере МАКС.

21 июня украинские беспилотные летательные аппараты также атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал.

Кроме того, в тот же день возгорание произошло на нефтяном терминале в поселке Чушка Краснодарского края из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины.

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