Пожар произошел на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения БПЛА ВСУ

На Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края произошел пожар — причиной стало падение дрона ВСУ. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил глава района Александр Харитонов.
— В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы, — уточнил он в своем канале в мессенджере МАКС.
21 июня украинские беспилотные летательные аппараты также атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал.
Кроме того, в тот же день возгорание произошло на нефтяном терминале в поселке Чушка Краснодарского края из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины.