Почти тысяча пожарных со всей страны тушит леса Красноярского края

На борьбу со стихией брошены огромные силы. Только 24 июня в край прибыли 160 парашютистов-десантников из Авиалесоохраны, а также наземных служб Коми, Хакасии и Забайкалья. С учётом этого подкрепления общая численность группировки достигла почти тысячи человек. До этого здесь уже работали более 840 авиапожарных из шести регионов: от Дальнего Востока до Северо-Запада.