Почти тысяча пожарных со всей страны тушит леса Красноярского края

В Красноярском крае сложилась крайне напряженная обстановка с лесными пожарами. На 24 июня в регионе действовали 94 очага, причем 89 из них приходятся всего на четыре округа: Енисейский, Северо-Енисейский, Туруханский и Эвенкийский. Именно там почти три недели подряд бушуют грозы, которые и вызывают новые возгорания на труднодоступных и малонаселенных территориях.
На борьбу со стихией брошены огромные силы. Только 24 июня в край прибыли 160 парашютистов-десантников из Авиалесоохраны, а также наземных служб Коми, Хакасии и Забайкалья. С учётом этого подкрепления общая численность группировки достигла почти тысячи человек. До этого здесь уже работали более 840 авиапожарных из шести регионов: от Дальнего Востока до Северо-Запада.
Для прокладки защитных полос на самых крупных пожарах в Енисейском округе используют взрывной метод с мощным детонирующим шнуром. А чтобы вызвать дождь, летчики-наблюдатели на самолете Ан-26 «Циклон» искусственно усиливают осадки. Такие работы, например, ведутся над Енисейским округом, где больше всего дыма.
Несмотря на почти две тысячи задействованных человек, техники катастрофически не хватает. Из-за бездорожья и болот наземные машины удалось доставить только на 12 пожаров, поэтому большинство очагов тушат вручную: с помощью лопат, топоров, бензопил и ранцевых огнетушителей.
Всего же с 8 по 23 июня в крае ликвидировали 198 пожаров, но пока новые возникают быстрее, чем удается потушить старые.