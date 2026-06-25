Более 16,2 тыс. безбилетников выявили в автобусах Мострансавто с января

«Контроль оплаты проезда в автобусах компании проводится на регулярной основе по всей Московской области. Наибольшее количество случаев неоплаченного проезда с начала года зафиксировано на следующих маршрутах: № 21 “Лобня (м/р Южный) — Шереметьево” — 1 тыс. 725 случаев, № 367 “Константиново — Москва (м. Домодедовская)” — 1 тыс. 206 эпизодов, № 889 “Балашиха (ул. Зеленая) — Москва (м. Щелковская)” — 360 случаев», — говорится в сообщении.