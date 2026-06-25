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Более 16,2 тыс. безбилетников выявили в автобусах Мострансавто с января

С начала 2026 года сотрудники Административно-пассажирской инспекции Московской области выявили более 16,2 тыс. случаев безбилетного проезда в автобусах АО «Мострансавто». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зафиксированных нарушений выросло на 87%, сообщила пресс-служба перевозчика.

Источник: Freepik

«Контроль оплаты проезда в автобусах компании проводится на регулярной основе по всей Московской области. Наибольшее количество случаев неоплаченного проезда с начала года зафиксировано на следующих маршрутах: № 21 “Лобня (м/р Южный) — Шереметьево” — 1 тыс. 725 случаев, № 367 “Константиново — Москва (м. Домодедовская)” — 1 тыс. 206 эпизодов, № 889 “Балашиха (ул. Зеленая) — Москва (м. Щелковская)” — 360 случаев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все выявленные безбилетные пассажиры привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 8.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. С 18 мая 2026 года размер штрафа за безбилетный проезд составляет 5 тыс. рублей.