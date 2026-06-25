В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на нефтебазу

«В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание», — написал Харитонов в своем канале на платформе «Макс».
По его словам, на месте происшествия задействованы экстренные и оперативные службы.
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