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В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на нефтебазу

Глава Красноармейского района Александр Харитонов сообщил о возгорании на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае. Причиной инцидента стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.

Источник: РИА "Новости"

«В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание», — написал Харитонов в своем канале на платформе «Макс».

По его словам, на месте происшествия задействованы экстренные и оперативные службы.

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