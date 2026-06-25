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Землетрясение в Японии докатилось до Курил, толчки ощутили на Кунашире

Серьёзное землетрясение у берегов Японии 25 июня отозвалось на Курильских островах. Жители острова Кунашир ощутили подземный толчок силой 2−3 балла в 9:30 по сахалинскому времени. Сейсмостанция «Южно-Сахалинск» зафиксировала событие в точке с координатами 40,3° северной широты и 142,3° восточной долготы. Очаг залегал на глубине 39 км.

«Землетрясение ощутили на острове Кунашир силой до 2−3 баллов. Тревогу цунами для побережья Курильских островов не объявлялась», — приводит комментарий станции РИА «Новости».

Подземные толчки в Японии зафиксировали через полчаса после мощного землетрясения в Венесуэле. Эпицентр японского события находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ на глубине 50 км. Магнитуда составила 6,9. Информации о жертвах или разрушениях в Японии пока не поступало.

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