Землетрясение в Японии докатилось до Курил, толчки ощутили на Кунашире

«Землетрясение ощутили на острове Кунашир силой до 2−3 баллов. Тревогу цунами для побережья Курильских островов не объявлялась», — приводит комментарий станции РИА «Новости».
Подземные толчки в Японии зафиксировали через полчаса после мощного землетрясения в Венесуэле. Эпицентр японского события находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ на глубине 50 км. Магнитуда составила 6,9. Информации о жертвах или разрушениях в Японии пока не поступало.
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