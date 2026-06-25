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Собянин сообщил об уничтожении 22-го беспилотника на подлете к столице

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

Всего с начала продолжительной атаки украинской армии были ликвидированы 22 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к городу.

В этот же день на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края произошел пожар из-за падения обломков вражеского беспилотника.

Кроме того, 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 пострадали в результате удара украинских БПЛА по Керченскому полуострову.

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