Собянин сообщил об уничтожении 22-го беспилотника на подлете к столице

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Всего с начала продолжительной атаки украинской армии были ликвидированы 22 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к городу.
В этот же день на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края произошел пожар из-за падения обломков вражеского беспилотника.
Кроме того, 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 пострадали в результате удара украинских БПЛА по Керченскому полуострову.