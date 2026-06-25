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Пожар на нефтебазе произошел в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА

На территории Полтавской нефтебазы в Краснодарском крае произошел пожар.

Источник: Аргументы и факты

На территории Полтавской нефтебазы в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов в своем официальном канале на платформе «Макс».

«В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Харитонов проинформировал, что на месте происшествия работают все экстренные и оперативные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками Центр космической связи «Дубна» в Московской области.

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