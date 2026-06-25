Лула да Силва: Бразилия поможет Венесуэле в восстановлении после землетрясения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил глубокую озабоченность в связи с землетрясением в Венесуэле и поручил министерству иностранных дел страны проработать возможные меры поддержки боливарианской республики.
«С чувством глубокой скорби узнал о последствиях землетрясения, обрушившегося на Венесуэлу в эту среду [24 июня]. Я поручил министерству иностранных дел совместно с посольством Бразилии в Каракасе оценить ситуацию в стране и выработать меры по оказанию помощи», — написал глава государства в X.
Лула да Силва также подчеркнул готовность Бразилии поддержать правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес в восстановлении пострадавших территорий. Как добавил бразильский лидер, Венесуэла является для Бразилии «братской страной, чей народ продемонстрировал огромную стойкость перед лицом невзгод».