В Японии пять человек пострадали из-за землетрясения

Четыре человека в префектуре Аомори, где сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии, получили травмы при падении, а также от упавших с верхних полок предметов. В префектуре Иватэ в больницу попала 90-летняя женщина, она получила травмы при падении.
Также сообщается, что в лифте, остановившемся из-за землетрясения в административном центре префектуры Иватэ городе Мориока застрял первоклассник.
Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 7.30 (1.30) в море в районе префектуры Иватэ. Опасности цунами нет. Очаг залегал на глубине 44 километров. Толчки ощущались в Токио. Правительство Японии создало экстренный штаб в связи с землетрясением. Информации о разрушениях и жертвах к этому часу нет. На АЭС нештатных ситуаций не произошло.