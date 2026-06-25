Туристы украли и погубили живого 12-килограммового осетра в Красноярском крае

В Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края полицейские раскрыли необычную кражу: с рыбоводческого предприятия пропала самка сибирского осетра енисейской популяции. 25 июня в МВД по Красноярскому краю поделились деталями случившегося.
Ночью трое неизвестных проникли на территорию, где установлены садки для разведения ценной рыбы. Один из них прыгнул в воду, поймал крупную особь весом более 12 килограммов и с добычей направился к выходу. Все это зафиксировали камеры наблюдения, которые и помогли оперативникам выйти на след.
Подозреваемыми оказались трое приезжих в возрасте от 24 до 27 лет: житель Усть-Каменогорска и двое туристов из Большемуртинско-Сухобузимского округа. Все они приехали на берег Красноярского водохранилища на отдых, разбили палатку и, видимо, решили разнообразить свой улов дорогой рыбой. Однако скрыться им не удалось: рыбоводы оперативно прибыли на место и потребовали немедленно вернуть осетра назад. Похитители так и сделали, но было поздно: рыба не выдержала стресса от пребывания на суше и в неестественных условиях и погибла.
Предприятие оценило ущерб в 107 тысяч рублей, который похитителям придется возместить: именно столько стоит одна взрослая самка ценной породы. На мужчин завели уголовное дело по статье о краже, а пока они отпущены под подписку о невыезде.