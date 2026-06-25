Туристы украли и погубили живого 12-килограммового осетра в Красноярском крае

Подозреваемыми оказались трое приезжих в возрасте от 24 до 27 лет: житель Усть-Каменогорска и двое туристов из Большемуртинско-Сухобузимского округа. Все они приехали на берег Красноярского водохранилища на отдых, разбили палатку и, видимо, решили разнообразить свой улов дорогой рыбой. Однако скрыться им не удалось: рыбоводы оперативно прибыли на место и потребовали немедленно вернуть осетра назад. Похитители так и сделали, но было поздно: рыба не выдержала стресса от пребывания на суше и в неестественных условиях и погибла.