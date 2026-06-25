Полиция изъяла немаркированные вейпы и снюсы на сумму более 100 млн рублей

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали двух человек по делу о незаконном обороте немаркированной никотиносодержащей продукции. По данным МВД, во время обысков со складов изъяли свыше 200 тысяч единиц товара общей стоимостью более 100 млн рублей.
Операцию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с полицейскими Норильска. По версии следствия, жители Красноярского края закупали через интернет немаркированную продукцию, перевозили ее и готовили к дальнейшей продаже.
Как сообщили в полиции, среди изъятого находились жидкости для электронных испарителей, снюсы, никотиновые пластинки, никотиновые яблоки и другие изделия. По данным МВД, товар поставляли в Норильск, Дудинку, Евпаторию и Москву, после чего распределяли по торговым точкам для розничной реализации.
Уголовное дело возбуждено по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте немаркированных товаров в особо крупном размере. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следствие продолжает устанавливать каналы поступления продукции и других возможных участников предполагаемой схемы. Окончательную правовую оценку действиям фигурантов даст суд.
Читайте также: Таможенники вскрыли контрабанду сигарет на 200 млн рублей.