Полиция изъяла немаркированные вейпы и снюсы на сумму более 100 млн рублей

Как сообщили в полиции, среди изъятого находились жидкости для электронных испарителей, снюсы, никотиновые пластинки, никотиновые яблоки и другие изделия. По данным МВД, товар поставляли в Норильск, Дудинку, Евпаторию и Москву, после чего распределяли по торговым точкам для розничной реализации.