В Приморье нашли возможное место пропажи вертолета

Как сообщает региональный главк МЧС, «вчера в ходе проведения воздушной разведки, в 12 километрах северо-западнее н.п. Светлая, были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное место нахождение пропавшего вертолета».
Для поисковых работ «по предполагаемым координатам нахождения пропавшего вертолета» доставляются спасатели из Хабаровска, Находки и села Рудная Пристань. Задействован вертолет Ми-8 МЧС из Хабаровска. Аналогичная винтокрылая машина со спасателями на борту ожидает улучшения погодных условий для вылета из Владивостока.
Ранее сообщалось, что вертолет Robinson R44 (регистрационный номер RA-07425) авиакомпании «Гранат» вылетел 21 июня с посадочной площадки в поселке Терней. Судно направлялось в населенный пункт Единка Тернейского округа для выполнения лесоавиационных работ. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. В назначенное время экипаж на связь не вышел.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).