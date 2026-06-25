Предпринимателя из Сосновоборска отправили на два года в колонию за вырубку леса

С февраля по май 2022 года черный лесоруб из Сосновоборска действовал по схеме, которая позволяла ему выглядеть законопослушным бизнесменом. Он оформлял договоры купли-продажи участков леса на обычных граждан, якобы для строительства домов и хозяйственных построек. Но на самом деле на делянки заезжала техника, работали нанятые им люди, и деревья с приобретенной земли исчезали. Все это происходило в окрестностях деревни Сергеевка.