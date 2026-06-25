Предпринимателя из Сосновоборска отправили на два года в колонию за вырубку леса

Индивидуальный предприниматель из Красноярского края получил реальный срок за организацию масштабной незаконной вырубки леса в Манско-Уярском округе. Подробностями поделились 25 июня в прокуратуре Красноярского края.
С февраля по май 2022 года черный лесоруб из Сосновоборска действовал по схеме, которая позволяла ему выглядеть законопослушным бизнесменом. Он оформлял договоры купли-продажи участков леса на обычных граждан, якобы для строительства домов и хозяйственных построек. Но на самом деле на делянки заезжала техника, работали нанятые им люди, и деревья с приобретенной земли исчезали. Все это происходило в окрестностях деревни Сергеевка.
Таким образом за несколько месяцев на семи участках было вырублено почти полторы тысячи кубометров древесины разных пород. Ущерб, нанесенный государственному лесному фонду, оценен в существенную сумму: 12 миллионов 800 тысяч рублей.
На протяжении всего следствия и суда предприниматель отказывался признавать свою вину. Он твердил, что действовал строго по закону, а все обвинения называл надуманными. Однако прокурору удалось представить неопровержимые доказательства, которые убедили суд в обратном.
Мужчину признали виновным в незаконной рубке в особо крупном размере и назначили ему реальный срок: два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с последующим запретом заниматься лесозаготовкой в течение двух лет. Кроме этого, бизнесмену предстоит выплатить штраф в 300 тысяч рублей и оплатить стоимость погубленного леса. Еще в ходе следствия на имущество обвиняемого наложили арест, чтобы гарантировать возмещение огромного ущерба государству.