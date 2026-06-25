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Сотрудники МЧС спасли 13 человек при пожаре на Петухова в Новосибирске

Пожар произошел в многоквартирном доме.

Источник: Комсомольская правда

Утром 25 июня в Новосибирске на улице Петухова произошел пожар в многоквартирном доме, спасатели вывели из здания 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сообщение о возгорании поступило в 05:25. Когда первые пожарные прибыли на место, с десятого этажа шел густой черный дым. Спасатели сразу приступили к тушению и эвакуации людей. До их приезда из дома самостоятельно вышли 22 жильца.

С помощью спасательных устройств с верхних этажей спасли 12 человек, среди них был полуторагодовалый ребенок. Еще одну женщину сняли с четвертого этажа при помощи автолестницы. В пожаре никто не пострадал.

Пожарным потребовалось меньше часа, чтобы ликвидировать открытое горение и провести дымоудаление. Полностью возгорание потушили в 07:13. Предварительно установлено, что на третьем этаже на лестничной клетке загорелись колеса и домашние вещи на площади 5 квадратных метров. Причину пожара установят дознаватели.

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