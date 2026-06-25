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Новая зацепка: Спасатели нашли возможное место пропажи вертолёта в Приморье

В Приморском крае продолжается поисковая операция вертолёта Robinson R44, пропавшего 21 июня в Тернейском округе. Как сообщили в региональном главке МЧС, спасатели получили информацию о предполагаемом местонахождении воздушного судна, на борту которого находились два человека — пилот и лётчик-наблюдатель.

Источник: Life.ru

В ходе воздушной разведки в 12 километрах северо-западнее населённого пункта Светлая были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые могут указывать на место падения вертолёта.

«Вчера в ходе проведения воздушной разведки, в 12 километрах северо-западнее н.п. Светлая, были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное место нахождение пропавшего вертолёта», — говорится в сообщении ведомства.

В район поисков направлены спасатели из Хабаровска, Находки и села Рудная Пристань. Задействован вертолёт Ми-8 МЧС из Хабаровска. Ещё одна винтокрылая машина со спасателями из Владивостока ожидает улучшения погодных условий для вылета.

Ранее Life.ru писал, что пропавший в Приморье вертолёт Robinson R44 принадлежит компании «Гранат», которая получила допуск к полётам всего за четыре дня до исчезновения — 18 июня. Весной этого года фирма столкнулась с серьёзными проблемами: проверка выявила многочисленные нарушения, и ей запретили выполнять полёты. Судно исчезло 21 июня во время лесоавиационных работ по договору с Авиалесоохраной. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

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