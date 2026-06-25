Новая зацепка: Спасатели нашли возможное место пропажи вертолёта в Приморье

Ранее Life.ru писал, что пропавший в Приморье вертолёт Robinson R44 принадлежит компании «Гранат», которая получила допуск к полётам всего за четыре дня до исчезновения — 18 июня. Весной этого года фирма столкнулась с серьёзными проблемами: проверка выявила многочисленные нарушения, и ей запретили выполнять полёты. Судно исчезло 21 июня во время лесоавиационных работ по договору с Авиалесоохраной. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.