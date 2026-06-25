Женщина разрубила мужа надвое и прятала в морозилке 15 лет

20 июня в квартире в городе Кобе при проведении обыска были обнаружены расчлененные останки Ютаки Нисигути. Жильцы соседних квартир пожаловались на стойкий неприятный запах, после чего полиция провела вскрытие двери и нашли в помещении крупногабаритную морозильную камеру с останками мужчины. Она оказалась отключена из-за неоплаты коммунальных услуг, в частности электроэнергии, с лета 2025 года.