Женщина разрубила мужа надвое и прятала в морозилке 15 лет

Полиция Японии задержала женщину, которая убила своего супруга в 2011 году и в течение последующих 15 лет хранила его останки в морозильной камере, сообщает Japan Today.
20 июня в квартире в городе Кобе при проведении обыска были обнаружены расчлененные останки Ютаки Нисигути. Жильцы соседних квартир пожаловались на стойкий неприятный запах, после чего полиция провела вскрытие двери и нашли в помещении крупногабаритную морозильную камеру с останками мужчины. Она оказалась отключена из-за неоплаты коммунальных услуг, в частности электроэнергии, с лета 2025 года.
Вскоре была задержана 50-летняя Аки Мотидзуки, бывшая супруга погибшего. Женщине предъявлены обвинения в убийстве, совершенном 15 лет назад. В декабре 2011 года пара подала заявление о разводе, и именно после этого события Мотидзуки совершила преступление.
Квартира, где были обнаружены останки, находилась в аренде женщины с 2002 года, и хотя она давно не проживала там, платежи за аренду продолжали поступать до недавнего времени.
Ранее также сообщалось, что венгерская полиция арестовала в Будапеште 30-летнего мужчину, который выкапывал и коллекционировал трупы.