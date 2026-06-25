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Женщина разрубила мужа надвое и прятала в морозилке 15 лет

Женщина разрубила мужа надвое и хранила его останки в морозильной камере с 2011 года.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Японии задержала женщину, которая убила своего супруга в 2011 году и в течение последующих 15 лет хранила его останки в морозильной камере, сообщает Japan Today.

20 июня в квартире в городе Кобе при проведении обыска были обнаружены расчлененные останки Ютаки Нисигути. Жильцы соседних квартир пожаловались на стойкий неприятный запах, после чего полиция провела вскрытие двери и нашли в помещении крупногабаритную морозильную камеру с останками мужчины. Она оказалась отключена из-за неоплаты коммунальных услуг, в частности электроэнергии, с лета 2025 года.

Вскоре была задержана 50-летняя Аки Мотидзуки, бывшая супруга погибшего. Женщине предъявлены обвинения в убийстве, совершенном 15 лет назад. В декабре 2011 года пара подала заявление о разводе, и именно после этого события Мотидзуки совершила преступление.

Квартира, где были обнаружены останки, находилась в аренде женщины с 2002 года, и хотя она давно не проживала там, платежи за аренду продолжали поступать до недавнего времени.

Ранее также сообщалось, что венгерская полиция арестовала в Будапеште 30-летнего мужчину, который выкапывал и коллекционировал трупы.

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