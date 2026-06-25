В Туве за сутки потушили три лесных пожара, остались два очага

В республике Тува постепенно справляются с лесными пожарами. За минувшие сутки удалось полностью ликвидировать три возгорания общей площадью 37,5 гектаров. Об этом сообщили 25 июня в МЧС по региону.
Огонь тушили при помощи дополнительных сил: 100 человек на восьми единицах техники работали в трех местах: недалеко от села Кара-Холь в Бай-Тайгинском районе, возле села Терлиг-Хая в Кызылском районе и в семи километрах от арбана Ленинка в Пий-Хемском районе.
На утро 25 июня в республике все еще оставались два действующих пожара: в Тоджинском и Пий-Хемском районах. Их общая площадь составляет 17 гектаров. Оба очага уже локализованы: то есть огонь не распространяется дальше. Сейчас там работают 24 сотрудника Авиалесоохраны. Угрозы для населенных пунктов сейчас нет.
Всего с начала года в Туве зарегистрировано 51 лесное возгорание. Общая выгоревшая площадь превысила пять тысяч гектаров. При этом почти две трети пожаров (63%) были потушены уже в первые сутки после обнаружения. Это говорит о том, что службы срабатывают оперативно.
Напомним, что на севере Красноярского края сохраняется сложная ситуация с лесными пожарами. Их помогают тушить специалисты со всей России.