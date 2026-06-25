В Туве за сутки потушили три лесных пожара, остались два очага

Всего с начала года в Туве зарегистрировано 51 лесное возгорание. Общая выгоревшая площадь превысила пять тысяч гектаров. При этом почти две трети пожаров (63%) были потушены уже в первые сутки после обнаружения. Это говорит о том, что службы срабатывают оперативно.