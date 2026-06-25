Подростков доставили в полицию после нападений на прохожих в Подмосковье

В Красногорске Московской области после нескольких нападений на прохожих полиция установила личности подростков, которых заподозрили в избиении людей возле магазинов. По данным полиции Подмосковья, всех участников доставили в отдел, где их опросили в присутствии родителей.
По имеющейся информации, группа несовершеннолетних по вечерам находилась возле магазинов в одном из жилых комплексов. Подростки обращались к прохожим с просьбой приобрести алкоголь.
Тех, кто отказывался выполнять эту просьбу, избивали. За последние дни произошло несколько таких случаев, при этом один из эпизодов был снят на видео.
Как уточнили в полиции Подмосковья, личности всех участников уже установлены. По данным ведомства, один из подростков непосредственно нанес удар пострадавшему.
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