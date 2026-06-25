R? dio Caracol: землетрясение в Венесуэле привело к масштабным разрушениям

«В Венесуэле давно не было землетрясений такой силы. Оно было не просто сильным, но и длилось очень долго, около двух минут», — рассказала она в эфире. По ее оценкам, урона подобного масштаба не фиксировалось более 40 лет, что осложняет усилия властей по оказанию помощи пострадавшим.