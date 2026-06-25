R? dio Caracol: землетрясение в Венесуэле привело к масштабным разрушениям

КАРАКАС, 25 июня. /ТАСС/. Землетрясение в Венесуэле привело к масштабным разрушениям жилой инфраструктуры, сообщила корреспондент колумбийской радиостанции R? dio Caracol Габриэла Гонсалес.
«В Венесуэле давно не было землетрясений такой силы. Оно было не просто сильным, но и длилось очень долго, около двух минут», — рассказала она в эфире. По ее оценкам, урона подобного масштаба не фиксировалось более 40 лет, что осложняет усилия властей по оказанию помощи пострадавшим.
Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня: с разницей около 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй.