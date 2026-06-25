R? dio Caracol: ущерб от землетрясения в Венесуэле огромен

«Дверь в моей квартире не открывалась, мне пришлось выбить ее ногой, чтобы выбраться, потому что ее перекосило. Жители даже не понимали, что происходит, и когда большинство из них осознали, что началось землетрясение, то тут же выбежали на улицы», — заявила она в эфире.