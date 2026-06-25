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R? dio Caracol: ущерб от землетрясения в Венесуэле огромен

Корреспондент радиостанции рассказала, как выбивала дверь в своей квартире во время подземных толчков.

КАРАКАС, 25 июня. /ТАСС/. Жители столицы Венесуэлы покидали свои дома после начала землетрясения в поисках спасения. Об этом сообщила корреспондент колумбийской радиостанции R? dio Caracol Габриэла Гонсалес с места событий.

«Дверь в моей квартире не открывалась, мне пришлось выбить ее ногой, чтобы выбраться, потому что ее перекосило. Жители даже не понимали, что происходит, и когда большинство из них осознали, что началось землетрясение, то тут же выбежали на улицы», — заявила она в эфире.

«Пока венесуэльские власти не предоставили реальных данных о количестве жертв, а также о масштабах материального ущерба, но в нашем столичном регионе он огромен», — добавила корреспондент.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня: с разницей около 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй.

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