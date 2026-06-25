В Канске накрыли гаражный водочный завод и осудили его хозяина

В Красноярском крае вынесли приговор 31-летнему жителю Канска, который в течение нескольких месяцев изготавливал водку в гаражном цехе. Об этом сообщили 25 июня в прокуратуре Красноярского края.
С марта по август 2025 года мужчина приспособил под производство гараж и цокольный этаж дома своих родственников. Оборудование было до смешного простым: пластиковая бочка со шлангом, вода, спиртосодержащая жидкость и деревянная киянка, чтобы забивать пробки в бутылки. А рядом громоздились тысячи использованных бутылок из-под раскрученных брендов. Их он наполнял своим напитком.
За несколько месяцев подпольный предприниматель изготовил не менее 1018 бутылок алкоголя. Он разливал, упаковывал и готовил партии к отправке по всему краю. Главным козырем была цена: покупатели, в том числе мелкие оптовики, признавались, что брали такую водку намного дешевле магазинной. Однако и качество оказалось соответствующим: экспертиза показала, что содержимое по крепости и составу сильно не дотягивало до государственных стандартов.
Полицейские нагрянули с обысками и пресекли незаконный бизнес. Они изъяли готовую продукцию, все оборудование для розлива, более полутора тысяч пустых бутылок и почти десять литров спиртосодержащей жидкости.
Суд признал мужчину виновным в том, что тот без лицензии организовал крупное производство алкоголя. Ему придется выплатить штраф в два миллиона рублей. Также у осужденного конфисковали мобильный телефон, который использовался для заказов, и автомобиль (в нем он хранил и возил нелегальный товар).