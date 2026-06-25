В Канске накрыли гаражный водочный завод и осудили его хозяина

За несколько месяцев подпольный предприниматель изготовил не менее 1018 бутылок алкоголя. Он разливал, упаковывал и готовил партии к отправке по всему краю. Главным козырем была цена: покупатели, в том числе мелкие оптовики, признавались, что брали такую водку намного дешевле магазинной. Однако и качество оказалось соответствующим: экспертиза показала, что содержимое по крепости и составу сильно не дотягивало до государственных стандартов.