Минобороны: Силы ПВО сбили за ночь 269 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 269 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 269 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 269 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Новость дополняется.