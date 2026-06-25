Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО сбили за ночь 269 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 269 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 269 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Новость дополняется.