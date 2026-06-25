Над Тульской областью за ночь сбили 22 беспилотника

Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что все цели были ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны России. По предварительным сведениям, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее Life.ru писал, что ночью 25 июня от падения обломков БПЛА произошло возгорание на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края. На месте работают экстренные и оперативные службы. По данным оперштаба, никто не пострадал.
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