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Над Тульской областью за ночь сбили 22 беспилотника

В Тульской области минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ. По данным региональных властей, в воздушном пространстве региона были уничтожены 22 украинских БПЛА.

Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что все цели были ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны России. По предварительным сведениям, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Life.ru писал, что ночью 25 июня от падения обломков БПЛА произошло возгорание на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края. На месте работают экстренные и оперативные службы. По данным оперштаба, никто не пострадал.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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