По кличке Гоголь. Как в год Олимпиады-80 ловили подростков-убийц

Таксиста нашли, и он неохотно рассказал: в ту ночь ехал на вызов, и на дорогу выбежала девушка. Она чуть ли не на ходу прыгнула в машину и испуганно закричала: «Быстрее уезжайте!» Таксист собирался дать по газам, но тоже увидел дуло от дробовика в окне. Трое парней выволокли девушку из машины, а водителю велели проваливать. Самое удивительное, что водитель такси сообщил следователям: бандиты по виду были совсем детьми!