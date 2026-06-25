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Российские силы ПВО уничтожили за ночь 269 дронов ВСУ над регионами страны

Российская армия отбила атаку дронов ВСУ на регионы страны ночью 25 июня.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 25 июня уничтожили 269 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что вражеские дроны уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Накануне в Оренбурге над одним из промышленных предприятий были сбиты несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.

Вместе с тем, в российском оборонном ведомстве рассказали, что 24 июня ВС РФ поразили центр беспилотных систем сил ССО Украины, а также нанесли удар по цехам производства дронов ВСУ и месту их запуска.

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