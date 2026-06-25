В Севастополе временно ограничили электроснабжение

После серии ударов ВСУ по энергоинфраструктуре 24 июня в Севастополе наступил блэкаут. С проблемами с энергообеспечением также столкнулась большая часть Крыма. Тогда за ночь и в первой половине дня над городом сбили более 70 БПЛА.