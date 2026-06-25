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В Севастополе временно ограничили электроснабжение

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Решение принято по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС»).

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Решение принято по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС»).

«Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — написал господин Развожаев в Telegram.

Глава Севастополя добавил, что пока точного почасового графика по адресам нет. «Отключения будут производиться точечно и по необходимости», — уточнил он.

После серии ударов ВСУ по энергоинфраструктуре 24 июня в Севастополе наступил блэкаут. С проблемами с энергообеспечением также столкнулась большая часть Крыма. Тогда за ночь и в первой половине дня над городом сбили более 70 БПЛА.

Подробнее — в материале «Ъ» «Севастополю выключили свет».

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