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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 269 БПЛА

В период с 20:00 мск 24 июня до 7:00 25 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 269 беспилотников самолетного типа над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

В период с 20:00 мск 24 июня до 7:00 25 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 269 беспилотников самолетного типа над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

В Калужской области уничтожены 12 БПЛА на окраине Калуги и над семью муниципальными округами. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. В Ростовской области беспилотники сбили в городе Каменске-Шахтинском и в шести районах. В Смоленской области уничтожено восемь дронов, в Тульской области — 22 БПЛА, в обоих регионах обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

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