В Иркутске полицейские и сотрудница банка предотвратили хищение 1,6 млн рублей у пенсионерки

В дежурную часть отдела полиции № 2 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступил звонок от сотрудницы банка. Она сообщила, что пожилая клиентка пытается оформить крупный кредит, не может объяснить его цель и находится в тревожном состоянии, что вызвало подозрение о влиянии мошенников.