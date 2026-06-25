В Иркутске полицейские и сотрудница банка предотвратили хищение 1,6 млн рублей у пенсионерки

Полицейские незамедлительно выехали к 77-летней иркутянке. В ходе беседы выяснилось, что пенсионерка поверила предложению о легком заработке на инвестициях и уже перевела мошенникам 250 тысяч рублей собственных накоплений. Злоумышленники также убедили её взять кредит на 1,6 млн рублей.
Сотрудники полиции начали профилактическую беседу, но пожилая женщина не сразу поверила оперативникам, будучи убеждённой в правильности своих действий. Полицейским потребовалось провести длительную разъяснительную работу с конкретными примерами аналогичных преступлений, после чего пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана.
Накануне пожилая женщина лично пришла в отдел полиции № 2, чтобы поблагодарить сотрудников уголовного розыска и следствия за профессионализм, благодаря которому она не оформила кредит и не лишилась крупной суммы денег.