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Условный срок получил в Братске водитель иномарки, который в пьяном виде на большой скорости сбил мотоциклиста

Братский городской суд вынес приговор водителю иномарки, который в пьяном виде на большой скорости сбил на перекрестке мотоциклиста. Тот получил серьезные травмы. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Дорожный инцидент произошел в Центральном районе Братска в начале июля прошлого года. Утром водитель автомобиля «Тойота Вилл» на перекрестке проспекта Ленина и улицы Подбельского на скорости больше 100 километров в час промчался мимо красного сигнала светофора и врезался в мотоцикл «Ямаха». Водитель мототранспорта в результате ДТП получил тяжелые травмы — его госпитализировали в реанимацию.

Как выяснили автоинспекторы, находившийся за рулем иномарки мужчина был пьян.

На суде виновник ДТП признал вину и раскаялся в содеянном. Дело рассматривалось в особом порядке, то есть без судебного разбирательства. В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел также наличие у подсудимого малолетних детей, принесение извинений потерпевшему и оказание ему материальной помощи. Ранее водитель «Тойоты» судим не был, потерпевший водитель мотоцикла на строгом наказании не настаивал.

В итоге суд признал водителя иномарки виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, и назначил наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы условно. Помимо этого, суд лишил виновника ДТП водительских прав на 2 года.