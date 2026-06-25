Условный срок получил в Братске водитель иномарки, который в пьяном виде на большой скорости сбил мотоциклиста

Дорожный инцидент произошел в Центральном районе Братска в начале июля прошлого года. Утром водитель автомобиля «Тойота Вилл» на перекрестке проспекта Ленина и улицы Подбельского на скорости больше 100 километров в час промчался мимо красного сигнала светофора и врезался в мотоцикл «Ямаха». Водитель мототранспорта в результате ДТП получил тяжелые травмы — его госпитализировали в реанимацию.
Как выяснили автоинспекторы, находившийся за рулем иномарки мужчина был пьян.
На суде виновник ДТП признал вину и раскаялся в содеянном. Дело рассматривалось в особом порядке, то есть без судебного разбирательства. В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел также наличие у подсудимого малолетних детей, принесение извинений потерпевшему и оказание ему материальной помощи. Ранее водитель «Тойоты» судим не был, потерпевший водитель мотоцикла на строгом наказании не настаивал.
В итоге суд признал водителя иномарки виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, и назначил наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы условно. Помимо этого, суд лишил виновника ДТП водительских прав на 2 года.