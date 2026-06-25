Условный срок получил в Братске водитель иномарки, который в пьяном виде на большой скорости сбил мотоциклиста

На суде виновник ДТП признал вину и раскаялся в содеянном. Дело рассматривалось в особом порядке, то есть без судебного разбирательства. В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел также наличие у подсудимого малолетних детей, принесение извинений потерпевшему и оказание ему материальной помощи. Ранее водитель «Тойоты» судим не был, потерпевший водитель мотоцикла на строгом наказании не настаивал.