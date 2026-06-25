Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При землетрясении в Венесуэле погибли 32 человека, пострадали 700

На фоне землетрясения в Венесуэле объявили чрезвычайное положение.

Источник: Комсомольская правда

В Венесуэле в результате мощного землетрясения погибли 32 человека, еще 700 получили ранения. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

Стихия разрушила и повредила несколько зданий. Американские геологи не исключают, что число жертв с вероятностью 30% может превысить 100 тысяч. Также специалисты допускают, что экономический ущерб от землетрясения может составить от 2% до 20% валового внутреннего продукта страны.

Прежде в Венесуэле был объявлен режим чрезвычайного положения. По данным Reuters, подземные толчки привели к повреждениям инфраструктуры, в связи с чем был закрыт международный аэропорт Каракаса. Посольство России в Венесуэле призвало находящихся в стране российских граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

По данным Геологической службы США, зафиксировано две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Ведомство также объявило угрозу цунами.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше