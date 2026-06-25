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В Омске подросток в наушниках погиб на железной дороге при переходе путей

16-летний юноша не отреагировал на приближающийся поезд при переходе путей в неположенном месте. Проводится проверка.

Источник: Om1 Омск

В Омске транспортная полиция устанавливает обстоятельства смертельного травмирования подростка на железной дороге.

По предварительным данным, 16-летний подросток в наушниках переходил железнодорожные пути в неположенном месте на перегоне Карбышево-1 — Пламя. Он не услышал звуковые сигналы приближающегося электропоезда и не отреагировал на предупреждения.

Машинист применил экстренное торможение и подавал звуковой сигнал, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм подросток скончался на месте.

Материалы проверки направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.