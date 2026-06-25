В Омске подросток в наушниках погиб на железной дороге при переходе путей

В Омске транспортная полиция устанавливает обстоятельства смертельного травмирования подростка на железной дороге.
По предварительным данным, 16-летний подросток в наушниках переходил железнодорожные пути в неположенном месте на перегоне Карбышево-1 — Пламя. Он не услышал звуковые сигналы приближающегося электропоезда и не отреагировал на предупреждения.
Машинист применил экстренное торможение и подавал звуковой сигнал, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм подросток скончался на месте.
Материалы проверки направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.