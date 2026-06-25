Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанка продала жилье и взяла кредит, чтобы отдать деньги мошенникам

Жительница Хабаровска продала комнату в общежитии и взяла кредит, чтобы перевести деньги мошенникам. До последнего она не отдавала себе отчет, что стала жертвой аферистов.

Жительница Хабаровска продала комнату в общежитии и взяла кредит, чтобы перевести деньги мошенникам. До последнего она не отдавала себе отчет, что стала жертвой аферистов.

На крючок преступников 45-летняя горожанка попала, ответив на звонок с незнакомого номера. Неизвестные представились специалистами некоего фонда, которые желал перечислить ей выплаты. Надо было лишь назвать свои паспортные данные, что она и сделала. Вскоре новый звонок и новая роль у оппонентов — на сей раз назвались силовиками и убедили женщину, что она передала данные мошенникам, которые уже оформляют от ее имени кредиты. Они же подсказали ей выход — срочно продать жилье, взять кредит и перевести им деньги, а уж они помогут избавиться от долгов. Жертву «вели» два месяца и в итоге получили от нее 3 миллиона 523 тысячи рублей.

Второй рекорд недели — 2 миллиона 465 тысяч рублей. Столько отдал 21-летний студент из Хабаровска — он поверил, что от его имени ведется финансирование террористов. Поэтому забрал из дома все родительские запасы и перевел через банкоматы по указанным реквизитам.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.