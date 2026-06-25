Хабаровчанка продала жилье и взяла кредит, чтобы отдать деньги мошенникам

На крючок преступников 45-летняя горожанка попала, ответив на звонок с незнакомого номера. Неизвестные представились специалистами некоего фонда, которые желал перечислить ей выплаты. Надо было лишь назвать свои паспортные данные, что она и сделала. Вскоре новый звонок и новая роль у оппонентов — на сей раз назвались силовиками и убедили женщину, что она передала данные мошенникам, которые уже оформляют от ее имени кредиты. Они же подсказали ей выход — срочно продать жилье, взять кредит и перевести им деньги, а уж они помогут избавиться от долгов. Жертву «вели» два месяца и в итоге получили от нее 3 миллиона 523 тысячи рублей.