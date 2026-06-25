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Жителей Иркутской области предупредили о схеме мошенников с «военкорами»

Аферисты звонят родственникам бойцов СВО, обещают помочь с наградами и выманивают данные и деньги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области появилась новая схема обмана. Мошенники звонят родственникам участников специальной военной операции и представляются военными корреспондентами.

— Они говорят, что готовят материал о погибшем или пропавшем без вести бойце, и обещают содействие в оформлении льгот, наградных документов или якобы располагают сведениями о судьбе солдата, — пояснили в администрации города Иркутск.

Цель аферистов — выманить персональные данные и деньги. В администрации Иркутска призывают проверять любую информацию только через официальные источники: военкомат или местные власти.