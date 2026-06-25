Мощное землетрясение в Венесуэле унесло жизни минимум 32 человек

Как сообщает Национальная геологическая служба США, зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Ведомство также предупредило об угрозе цунами.
Стихийное бедствие привело к повреждению и полному разрушению ряда строений. По оценке американских геологов, с вероятностью 30% число погибших может превысить 100 тысяч человек.
В Венесуэле введен режим чрезвычайного положения.
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