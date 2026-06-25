Обстрелявший соседа за клумбу пенсионер из Приморья получил 7 лет колонии

Конфликт произошёл в апреле 2026 года в селе Авангард. Пожилой мужчина выстрелил в грудь 40-летнему соседу во время ссоры. Пенсионер решил, что сосед скончался, и скрылся с места происшествия. Самодельное оружие и боеприпасы он закопал на участке родственников.