В Чусовом мужчину осудили за убийство во время ссоры

Во время ссоры мужчина бил знакомого руками и ногами по голове. Пострадавший в тот же день скончался в больнице. Обвиняемый свою вину отрицал, но суд посчитал доводы обвинения доказанными. Отбывать наказание житель Чусового будет в колонии строгого режима. Также он должен выплатить матери погибшего 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.