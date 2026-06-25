В Чусовом мужчину осудили за убийство во время ссоры

Суд вынес приговор жителю Чусового за убийство во время ссоры, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
Чусовской суд вынес приговор 46-летнему мужчине. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть пострадавшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 3 млн рублей.
Во время ссоры мужчина бил знакомого руками и ногами по голове. Пострадавший в тот же день скончался в больнице. Обвиняемый свою вину отрицал, но суд посчитал доводы обвинения доказанными. Отбывать наказание житель Чусового будет в колонии строгого режима. Также он должен выплатить матери погибшего 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
«Суд учёл ряд смягчающих обстоятельств: противоправное поведение потерпевшего, оказанную ему помощь сразу после конфликта, участие подсудимого в специальной военной операции, состояние его здоровья, необходимость ухода за больной сестрой и принесенные извинения», — уточнили в Пермском краевом суде.
Ранее в Прикамье мужчина получил 9 лет колонии за убийство бывшей девушки. А в Губахе раскрыли убийство 36-летней давности, обвинение предъявлено 71-летнему мужчине.