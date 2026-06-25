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С компании в Приморье взыщут 80 млн рублей за пожар в среде обитания тигров

В Приморском крае суд взыскал с землевладельца 80,7 млн рублей ущерба за лесной пожар, который затронул среду обитания краснокнижных животных.

В Приморском крае суд взыскал с землевладельца 80,7 млн рублей ущерба за лесной пожар, который затронул среду обитания краснокнижных животных. Проверку проводила Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, пожар возник в Спасском лесничестве после перехода огня с земельного участка. Площадь возгорания составила 25 гектаров. Прокуратура указала, что причиной стал пал травы и отсутствие минерализованной полосы, которую должен был обустроить землевладелец.

Ущерб рассчитали с учетом выгорания сухой растительности и вреда среде обитания животных, занесенных в Красную книгу России. В этой местности обитают амурский тигр, дальневосточный лесной кот, уссурийский олень и другие виды.

Черниговский районный суд удовлетворил иск природоохранного прокурора и обязал виновника пожара возместить ущерб. Судебный акт пока не вступил в законную силу, поэтому дальнейший статус дела будет зависеть от возможного обжалования.

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