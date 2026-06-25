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Турция и Египет стали недоступны: в Волгограде ждут новых рейсов

Технический сбой туроператора нарушил планы на отпуск.

В Волгограде временно приостановили продажи туров в Турцию и Египет из-за технического сбоя у крупного всероссийского туроператора. Компания организует полетные программы из Волгограда по этим направлениям. Продажи возобновят после восстановления работы сервисов.

На сайте туроператора появились сообщения о технических работах. По данным компании, ночью 19 июня 2026 года произошла техническая аномалия в инфраструктуре внешнего дата-центра. Сбой повлиял на работу ИТ-сервисов и вызвал сложности с частью операций, включая формирование и печать ваучеров.

Представители туроператора сообщили, что специалисты устраняют неполадки. При этом подтвержденные услуги туристов продолжают передаваться авиакомпаниям, отелям, принимающим организациям и страховым компаниям.

Туристам из Волгограда, чьи заявки находятся на этапе подтверждения, рекомендуют дождаться ответа специалистов.

Покупать новые туры в Турцию и Египет можно будет после восстановления работы системы.

Ранее сообщалось, что волгоградца оштрафовали за попытку перебросить запрещенку на территорию ИК.