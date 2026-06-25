Турция и Египет стали недоступны: в Волгограде ждут новых рейсов

На сайте туроператора появились сообщения о технических работах. По данным компании, ночью 19 июня 2026 года произошла техническая аномалия в инфраструктуре внешнего дата-центра. Сбой повлиял на работу ИТ-сервисов и вызвал сложности с частью операций, включая формирование и печать ваучеров.