Смертельное ДТП в Башкирии: водитель пренебрегла дорожными знаками

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, накануне днем на 3 км автодороги Сикияз — Озеро 46-летний водитель «Шевроле Круз» в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещен» и ограничения скорости 50 км/ч выехала на встречку, где врезалась в «Датсун он-ДО» под управлением 47-летнего водителя.