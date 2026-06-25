Обвиняемому в убийстве ребенка в Петербурге грозит пожизненный срок

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Обвиняемому в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге Петру Жилкину грозит пожизненное лишение свободы, сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков.
«По предъявленным обвинениям Жилкину грозит пожизненное лишение свободы. На этом также будет настаивать сторона обвинения», — сказал Яшков.
В конце января СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве малолетнего и насильственных действиях сексуального характера.