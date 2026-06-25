Хотел безнаказанно ударить: юноше дали 8 лет за смерть омского пенсионера

Как сообщили в четверг, 25 июня 2026 года, в пресс-службе суда, апелляция была отклонена — приговор остался прежним: 8 лет колонии. Инцидент произошел в гаражах в октябре прошлого года.
По данным суда, владелец одного из гаражей сделал замечание компании молодых людей и ударил фигуранта ногой, но тот ударил в ответ.
«Приговором Ленинского районного суда г. Омска установлено, что 06.10.2025 в дневное время у подсудимого, который вместе с компанией знакомых проходил по территории гаражного кооператива рядом с домом 23 по ул. 2-й Целинный переулок, возник конфликт с 69-летним владельцем одного из гаражей. Последний сделал замечание компании и ударил ногой подсудимого. Молодой человек в ответ ударил потерпевшего, являвшегося инвалидом, в лицо и шею, отчего тот скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы и повреждения спинного мозга», — говорится в официальном сообщении.
Заявляется, что фигурант вину в совершении преступления не признал.
Суд назначил парню наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Определением судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда приговор оставлен без изменения.