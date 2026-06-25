Хотел безнаказанно ударить: юноше дали 8 лет за смерть омского пенсионера

«Приговором Ленинского районного суда г. Омска установлено, что 06.10.2025 в дневное время у подсудимого, который вместе с компанией знакомых проходил по территории гаражного кооператива рядом с домом 23 по ул. 2-й Целинный переулок, возник конфликт с 69-летним владельцем одного из гаражей. Последний сделал замечание компании и ударил ногой подсудимого. Молодой человек в ответ ударил потерпевшего, являвшегося инвалидом, в лицо и шею, отчего тот скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы и повреждения спинного мозга», — говорится в официальном сообщении.