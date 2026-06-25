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Михаил Шатилов выразил соболезнования в связи с гибелью людей при атаке БПЛА

Глава Приокского района также пожелала скорейшего восстановления пострадвшим.

Источник: Комсомольская правда

Глава Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов выразил искренние соболезнования жителям соседнего Кстова, чьи родные и близкие погибли в результате утренней атаки беспилотников 24 июня. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Шатилов подчеркнул, что потеря близких — невосполнимая трагедия, и жители Приокского района разделяют горе кстовчан. «Скорбим вместе с вами», — написал он, пожелав скорейшего выздоровления двум пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице.

Ранее соболезнования семьям погибших выразили мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, губернатор Глеб Никитин и бывший мэр Дзержинска, ныне глава Самары, Иван Носков.

Напомним, в ночь на 24 июня Нижегородская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА. В результате падения обломков два человека погибли, еще двое пострадали. Повреждения получили промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов.

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